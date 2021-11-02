В этом году ноябрьские праздники совпали с нерабочими днями. В Москве закрыли не только рестораны, торговые центры и кинотеатры: с 28 октября по 7 ноября также нельзя посещать концерты и вечеринки. Как нескучно провести выходные в столице, читайте в гиде РИАМО.

Посмотреть фильм или сериал в онлайн-кинотеатре

Пока городские кинотеатры закрыты, новинками проката можно насладиться онлайн. Также стоит обратить внимание на новые сериалы: если вы еще не видели «Игру в кальмара», стоить начать именно с нее. Те, кто уже посмотрел нашумевшую картину, могут развлечься за «Сценами супружеской жизни», вторым сезоном «Утреннего шоу», сериалом «Чепелуэйт» по рассказу Стивена Кинга.

Новая «Дюна» от режиссера Дени Вильнева с Тимоти Шаламе уже появилась сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах, а некоторые из платформ даже предоставляют скидку на раннюю премьеру. Последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» пока еще не вышел в онлайн, но видеосервисы подготовились к долгим выходным и предлагают подборки лучших фильмов, которые можно посмотреть в рамках стандартной подписки.

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Пойти в парк, устроить фотосессию и покормить уток

В нерабочие дни жители столицы могут отправиться в парк: погода располагает к неспешным прогулкам и фотосессиям на природе. И если москвичам уже наскучили парк Горького, Музеон и усадьба Коломенское, им стоит прогуляться по летней резиденции графов Шереметевых — усадьбе Кусково, уехать в усадьбы Архангельское или Братцево.

На прогулку можно взять корм для птиц, которые остались зимовать в Москве. В первую очередь в подкорме нуждаются перелетные водоплавающие и околоводные птицы. Они оценят зерна и крупы, семечки и орехи, а вот хлебом птиц лучше не кормить, так как дрожжи и сахар вредны для пернатых.

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Прогуляться с аудиогидом по Москве

Еще один способ провести время с пользой — отправиться на одну из экскурсий от Izi.Travel. Для этого нужно скачать приложение, надеть наушники и следовать по указанному маршруту. Можно взять кофе с собой и прогуляться с друзьями по Москве Достоевского, увидеть философский Арбат, доходные дома, узнать тайны Хитровки. В приложении постоянно появляются новые экскурсии: недавно туда добавили маршрут «В поисках лифта», в рамках которого можно увидеть самые оригинальные лифты Москвы и узнать секреты их устройства. Все экскурсии бесплатные.

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Приготовить блюдо из мишленовского ресторана

В «ковикулы» можно достать праздничную скатерть и фарфоровые тарелки, зажечь свечи и приготовить необычное блюдо, на которое раньше не хватало времени. Например, отпраздновать приход гида «Мишлен» в Москву и приготовить блюдо по рецепту поваров из «звездных» ресторанов: лингвини с белыми грибами или пасту с куриным чили и красным соусом песто, пряный мешочек с куриными крылышками и жареным картофелем, салат из тушеной тыквы и жареного лука, а на десерт — кекс с шоколадом и соленой карамелью. А если готовить лень, можно заказать блюда из ресторанов московского гида «Мишлен».

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Побывать на онлайн-выставке

Попасть на выставку даже с QR-кодом сегодня довольно сложно, так как в музеях действуют ограничения по заполняемости помещений, из-за чего на входах образуются очереди. Но посмотреть на экспозиции можно и онлайн. Например, на официальном YouTube-канале Третьяковской галереи интернет-пользователи могут познакомиться с выставкой Юрия Пименова, послушать лекции о современном искусстве, узнать, как устроена закулисная жизнь музея, как создают выставки, и даже послушать концерты.

Также в онлайн перейдет и ежегодная акция «Ночь искусств», которая пройдет 4 и 5 ноября. Столичные музеи, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры подготовили более 120 онлайн-мероприятий: концерты, лекции, перформансы, театральные постановки. Ознакомиться с афишей и выбрать трансляцию можно с 3 ноября на официальном сайте проекта.

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