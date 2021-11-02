РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. Жители Щелкова могут записаться на встречу с депутатом Мособдумы Николаем Черкасовым, прием пройдет 5 ноября, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Прием жителей начнется в 12:00 по адресу: ул. Кооперативная, д. 20.



Предварительно можно записаться по телефону: 8(496)566-80-93. Записаться можно также по почте: priemnaya.2021@mail.ru. Приемы жителей проходят с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.