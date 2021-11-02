РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Госавтоинспекторы напомнили водителям в подмосковном Красногорске, в каких случаях обязательно надевать световозвращающий жилет, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В подмосковном Красногорске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на информирование водителей об обязательном ношении световозвращающего жилета при вынужденной остановке транспортного средства вне населенного пункта в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Полицейские вручили автолюбителям световозвращающие жилеты и напомнили, что данная мера безопасности помогает своевременно заметить участника дорожного движения и избежать трагических последствий на дороге.