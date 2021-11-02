РИАМО - 2 ноя. На Новодевичьем кладбище в Москве проходит церемония прощания с известным диктором Игорем Кирилловым. Его коллега, телеведущий Евгений Кочергин в прощальной речи вспомнил, как Кириллов помог ему попасть на центральное телевидение, передает корреспондент РИАМО.

«Игорь Леонидович был моим учителем, наставником, мудрым советчиком, человеком, который во многом определил мою дальнейшую судьбу. <…> Он способствовал тому, чтоб меня взяли на центральное телевидение. Взял меня на свой страх и риск и оказалось, что он не ошибся. А я был очень доволен, что его не подвел», - сказал Кочергин.

Диктор отметил, что их отношения с Кирилловым не всегда складывались гладко, но постепенно улучшались и выруливались.

«(Я научился у него - ред.) профессионализму, <…> мудрому отношению к жизни, терпению и терпимости к людям. Тем лучшим качествам, которые были присущи ему. Никогда не выходить из себя», - поделился Кочергин.

Он поблагодарил своего наставника за все, что тот сделал и чему успел научить.

«Жизнь прожита сложная в личном плане. Жизнь прожита счастливая в профессиональном плане. Но жизнь прожита так, как надо. Он предстанет перед богом, и, я думаю, что он будет выглядеть там очень достойно», - заключил Кочергин.

Воспоминаниями о Кириллове поделилась и телеведущая Алла Данько.

«Я считаю себя его ученицей. Он был очень добрым человеком. Мне казалось иногда, что для руководителя он слишком мягок. На мой взгляд, нужно было бы быть жестче, где-то принципиальней. Но он был мягкий, никогда не кричал», - сказал Данько.

Она рассказала о том, что он всегда старался помочь людям с их жизненными ситуациями: установкой телефона, получением квартиры.

«Он всегда говорил: «У нас очень хорошее телевидение». Он никого не хотел обижать», - объяснила Данько.