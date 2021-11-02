РИАМО - 2 ноя. Диктор Игорь Кириллов был одним из главных мужских голосов на советском и российском телевидении, его голос поистине воплощал и время, и страну, сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

На Новодевичьем кладбище в Москве проходит церемония прощания со легендарным диктором Игорем Кирилловым, который скончался 30 октября в возрасте 89 лет.

«В нашей стране в ХХ веке было два главных мужских голоса. Первый раздавался из репродукторов и радиоточек – это был Юрий Левитан. А у второго появилось лицо, это был Игорь Кириллов. Это человек, который <…> сообщил о первом полете спутника, о первом полете человека в космос, сообщал нам самые главные события. Утром мы слышали его голос 1 мая, 9 мая, 7 ноября, зачастую перед новогодними курантами. Этот голос воплощал время и страну не зря», – сказал Эрнст.

Он добавил, что в своей всемирно известной песне «Русские» Стинг использовал только один русский голос – Игоря Кириллова.

«Он мог забронзоветь, он был человеком ироничным, добрым, строгим. Но, тем не менее абсолютно живым, не превратившимся в памятник», – отметил Эрнст.

По его словам, Кириллов до последнего момента шутил.

«Я разговаривал за несколько дней до этих ужасных событий с ним, он обшучивал свое состояние. Мы обсуждали полет киноэкипажа в космос, как будем встречать его 90-летие, какой новый проект мы с ним будем делать», – сказал гендиректор Первого канала.

В заключение Эрнст добавил, что Кириллов воплотил свое время и его голос останется с россиянами навсегда.

Легенда советского телевидения: чем запомнился диктор Игорь Кириллов>>