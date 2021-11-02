РИАМО - 2 ноя. За последние 11 лет на территории Москвы зарегистрировались и начали свою деятельность 1150 новых промышленных предприятий. Из них порядка 30% – высокотехнологичные производства, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые предприятия, локализовавшие свои производства в столице за последние 11 лет, привлекли в экономику города 8,5 млрд рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым. Больше всего новых организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения – 190. Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти 100 тысяч человек. Также среди лидеров медицинская промышленность – с 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний», – сказал Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, город оказывает поддержку предприятиям, которые хотят начать работу на территории столицы: от помощи с подбором земельных участков до налоговых льгот.