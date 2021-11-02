РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Суд обязал управляющую компанию из подмосковного Красногорска прекратить незаконный сброс сточных вод в парк «Ивановские пруды», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил правоту Минэкологии в споре с ООО «ЮИТ-Сервис» - компанией, которая управляет многоквартирным домом в городском округе Красногорск. Ранее компания была уличена в незаконном сбросе сточных вод на почву.

По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Андрея Разина, в ходе проверки инспекторы эконадзора установили, что компания эксплуатирует локальные очистные сооружения на придомовой территории по улице Дачная.

«После очистки сточные воды сбрасываются по коллектору на грунт в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды», что является грубым нарушением правил обращения с отходами. По итогам расследования компании было вручено представление об устранении причин, способствовавших нарушению», - сказал Разин.

Не согласившись с представлением нарушители пытались опротестовать его сначала в Арбитражном суде Московской области, а затем в Десятом арбитражном апелляционном суде, но успеха не добились. Теперь им придется организовать законное водоотведение по решению суда высшей инстанции.