РИАМО - 2 ноя. Во втором полугодии 2021 года в России возбудили 503 уголовных дела о фальсификации гражданами результатов ПЦР-тестов на Covid-19, сертификатов о вакцинации, QR-кодов, а также фиктивных медицинских справках, предоставляющих освобождение от вакцинации либо указывающих на наличие в организме высокого уровня антител, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида (подделка различных документов о Covid-19 – ред.). По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что за одну неделю с 18 по 24 октября 2021 года территориальные органы МВД России провели свыше 1,3 тыс. мероприятий, направленных на выявление преступлений по фальсификации документов о Covid-19.

В результате массовой недельной проверки было возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Установлена причастность 26 человек к фальсификации документов, а также выявлено 216 интернет-ресурсов, которые являлись каналами распространения поддельных документов о вакцинации.

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