РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 ноя. Жители подмосковного Красногорска в рамках всероссийской акции 3 ноября смогут узнать, как Великая Отечественная война повлияла на развитие искусства, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Красногорский филиал Музея Победы присоединится к акции «Ночь искусств» 3 ноября. В этом году она пройдет в формате COVID-free. Все совершеннолетние посетители при входе в музей должны предъявить QR-код или отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненный за сутки до визита в музей. Гостям также необходимо иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы). Гости филиала смогут посетить экскурсию «Музы не молчали», во время которой узнают историю создания самых известных плакатов Великой Отечественной войны.

«Наш музей каждый год присоединяется к всероссийским ночным культурным акциям. В этот раз мы расскажем, как Великая Отечественная война повлияла на живопись, музыку, кино, сделав искусство средством борьбы с врагом», — отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

В продолжение программы посетители посмотрят театральную постановку «Страх и нищета в третьей империи» немецкого драматурга Бертольда Брехта. Завершится акция мастер-классом по рисованию осенних этюдов и караоке из песен военных лет.

Начало мероприятия в 18.00.

Красногорский филиал Музея Победы расположен по адресу: Красногорск, улица Народного ополчения, 15.