РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. В период с 1 по 31 октября полицейские Щелкова зарегистрировали более 7 тыс. обращений, 123 из них касались совершенных преступлений, 92 - раскрыто, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

За этот период полицейские зарегистрировали 22 тяжких и особо тяжких преступления, в 16 случаях установлены совершившие их лица.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, 6 фактов мошенничества, 4 грабежа, 32 кражи, из них 3 кражи из квартир и 6 из дач и садовых домов, 2 факта сбыта и 7 фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ. Раскрыто 11 ранее совершенных преступлений, задержано 2 лица, находившихся в федеральном розыске.