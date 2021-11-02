РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Выпускники 2022 года в подмосковном Подольске будут сдавать ЕГЭ с изменениями по ряду предметов, сообщается на сайте администрации округа.

Выпускников 2022 года общеобразовательных учреждений Подольска ждут изменения в сдаче Единого государственного экзамена. С 2022 года ЕГЭ будет проводиться на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования ФГОС. Изменения коснутся контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.

Так, будут добавлены задания, проверяющие умение выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели в ЕГЭ по базовой математике. Также будет обогащен литературный материал в ЕГЭ по литературе: шире представят поэзию второй половины XIX – XX веков; отечественной литературы XXI века; включат зарубежную литературу. Объем сочинений будет не менее 200 слов.

Два новых задания будут предложены участникам ЕГЭ и по географии. Здесь будет проверяться умение определять и находить информацию, недостающую для решения задачи и необходимую для классификации географических объектов. Также будет увеличено на 10 минут время выполнения письменной части работы по иностранным языкам (за исключением китайского), оно составит 3 часа 10 минут. Время выполнения заданий устной части работы увеличено на 2 минуты и составит 17 минут.

Более того, будет уменьшено количество заданий в ЕГЭ по профильной математике, физике, химии, географии, сокращено время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию с 235 до 180 минут в связи с исключением сочинения из заданий.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) - https://fipi.ru/o-nas/novosti/proyekty-kim-ege-2022-goda, https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory.