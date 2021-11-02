РИАМО - 2 ноя. Два корпуса №№66 и 67 в составе жилого комплекса «Изумрудная долина» ввели в эксплуатацию. Свои квартиры получат 20 дольщиков, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект расположен в деревне Солманово Одинцовского городского округа. Новое жилье люди ждали больше 7 лет.

Жилой комплекс начали строить еще 10 лет назад. Дольщикам пообещали, что ключи от своих новых квартир они получат в 2013 году. Но застройщик «Ипотечная компания М-6» не выполнил своих обещаний. Стройка совсем встала в 2017 году.

При содействии региональных властей были привлечены новые инвесторы. До конца текущего года в «Изумрудной долине» достроят и введут в эксплуатацию еще 4 дома в составе 5 квартала. Таким образом, жилье получат еще 56 обманутых дольщиков.