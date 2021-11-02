РИАМО - 2 ноя. Бывшему журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, вменили новый эпизод по уголовному делу — передачу данных о вооруженных силах РФ в Сирии политологу Демури Воронину. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Расследование уголовного дела против Сафронова завершено. Он и его защитники получили материалы дела, чтобы ознакомиться.

Вскоре обвинительное заключение уйдет в прокуратуру, а затем – в суд.

Бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля прошлого года по подозрению в государственной измене.

ФСБ считает, что он передавал секретные данные странам НАТО. Следователи полагают, что Сафронов мог быть завербован чешскими спецслужбами. Под арестом он находится до начала следующего года.