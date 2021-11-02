РИАМО - 2 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не стоит верить слухам о продлении нерабочих дней до Нового года, сообщает Газета.ru.

Ранее в Новгородской области власти приняли решение продлить на неделю – до 14 ноября – период эпидканикул.

«План действий, который изложен в соответствующем указе президента, говорит о том, что до 7 ноября у нас режим нерабочих дней на федеральном уровне», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что российские субъекты могут сами принимать решение о продлении данного режима.

В стране с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом.

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