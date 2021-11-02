РИАМО - 2 ноя. Незаконный канал миграции на территорию России пресекли сотрудники управления на транспорте МВД России совместно с Пограничной службой ФСБ. В схеме ввоза иностранцев в страну участвовали частные медучреждения столицы, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Предварительно установлено, что двое граждан Республики Узбекистан, зная о действующих ограничительных мерах, введенных в целях нераспространения коронавирусной инфекции, организовали незаконный въезд и пребывание граждан стран Средней Азии в Российской Федерации», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для осуществления своего плана злоумышленники сговорились с 2 представителями частных медицинских клиник Москвы, которые за денежное вознаграждение изготавливали приглашение на въезд в страну.

«В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны», - пояснила Волк.

Во время проверки приглашений пограничным контролем сотрудники медцентров подтверждали ложные диагнозы иностранцев, но фактически мигранты приезжали в Москву работать, а не лечиться.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой).

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 4 подозреваемых. Организаторов отправили под стражу. Работники медклиник признали вину и сотрудничают со следствием. Расследование продолжается.