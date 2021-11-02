РИАМО - 2 ноя. Незаконный канал миграции на территорию России пресекли сотрудники управления на транспорте МВД России совместно с Пограничной службой ФСБ. В схеме ввоза иностранцев в страну участвовали частные медучреждения столицы, сообщается на сайте «МВД медиа».
Для осуществления своего плана злоумышленники сговорились с 2 представителями частных медицинских клиник Москвы, которые за денежное вознаграждение изготавливали приглашение на въезд в страну.
«В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны», - пояснила Волк.
Во время проверки приглашений пограничным контролем сотрудники медцентров подтверждали ложные диагнозы иностранцев, но фактически мигранты приезжали в Москву работать, а не лечиться.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой).
В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 4 подозреваемых. Организаторов отправили под стражу. Работники медклиник признали вину и сотрудничают со следствием. Расследование продолжается.
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