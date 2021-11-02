РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Два пешеходных маршрута благоустроили в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи по программе «Народные тропы», сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

В нынешнем году в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева запустили программу «Народные тропы», в рамках которой обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. В 2021 году в Подмосковье планируют обустроить свыше 600 таких объектов.

«Совместно с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым, депутатами Совета депутатов городского округа Балашиха Светланой Танановой, Вячеславом Крыловым, начальником управления благоустройства Максимом Сидоркиным осмотрели два построенных маршрута в микрорайоне Заря», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что «Народные тропы» сразу же завоевали популярность среди пешеходов. В 2022 году работы по прокладке народных троп с учетом мнений жителей будут продолжены.

При обустройстве «народных троп» рабочие придерживаются единого стандарта. Ширина тротуара составляет 2 м, его асфальтируют, а вдоль пешеходной дорожки устанавливаются бордюры и освещение.

В текущем году в Балашихе благоустроят 68 пешеходных дорожек общей протяженностью около 9 км, а в 2022 году - более 10 км.