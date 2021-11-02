РИАМО - 2 ноя. Свыше 6 тыс. специалистов и сотрудников управленческого персонала подмосковных офисов «Мои Документы» прошли обучение и дополнительные тренинги в 2021 году, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Чтобы жители Подмосковья получали качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников МФЦ. В 2021 году в учебном центре Мингосуправления повышение квалификации прошли более 6 тыс. специалистов и управленческого персонала офисов «Мои Документы», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он отметил, что обучение сотрудников МФЦ в очном и дистанционном форматах проходит регулярно и включает в себя тренинги по стандартам обслуживания посетителей, обучение новым госуслугам, курсы для руководителей и административного персонала.

Обучение сотрудников новым госуслугам проводится в специально разработанной системе дистанционного образования. По итогам курса каждый работник проходит обязательное тестирование. За год обучение регламенту предоставления 43 новых государственных и муниципальных услуг в системе прошли почти 5 тыс. операторов окон и менеджеров контакт-центра.

После прохождения курсов длительностью от 16 академических часов и выше, каждый их участник получает сертификат со специальным QR-кодом. При сканировании кода загружается необходимая информация о пройденном обучении – наименование органа, выдавшего сертификат, количество часов, дата начала и дата окончания курса.

В рамках программы «Стандарты работы сотрудника МФЦ» работники офисов госуслуг изучают стандарт консультирования жителей и взаимодействия с заявителями по телефону, методы работы в проблемных ситуациях, этику общения и многое другое. Такие тренинги прошли более 1 тыс. специалистов во всех округах региона.