РИАМО - 2 ноя. На Новодевичьем кладбище в Москве проходит церемония прощания со знаменитым диктором Игорем Кирилловым, который скончался 30 октября в возрасте 89 лет после продолжительной болезни, передает корреспондент РИАМО.

Проводить Кириллова в последний путь пришли десятки людей. Среди них - коллеги, журналисты, руководители каналов. Слова памяти звучат на кладбище у гроба с телом диктора.

Журналист Эдуард Сагалаев рассказал, что Кириллов был глубоко порядочным человеком с отличным чувством юмора.

«Был абсолютно распахнутым, но были какие-то вещи, которые он отказывался обсуждать. Например, личную жизнь с женой. Она ушла до него. И еще он ухаживал за ее больной сестрой. <…> Был очень добрым и в то же время мужественным человеком», - сказал Сагалаев.

Он отметил, что у Кириллова был неповторимый, очень теплый и звучный голос. Также диктор представлял собой настоящего русского интеллигента, в то же время близкого каждому русскому зрителю.

Игорь Кириллов - советский и российский радио- и телеведущий, народный артист СССР. Он был самым узнаваемым голосом телевидения - Кириллов свыше 20 лет вел программу «Время», а также парады в День Победы, выступал с новогодним обращением к жителям страны. В апреле 1961 года Кириллов сообщил об успешном полете в космос Юрия Гагарина.