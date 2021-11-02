РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 ноя. До конца ноября на стадионе «Темп» подмосковного Домодедова установят трибуны для зрителей, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«На стадионе «Темп» до конца ноября появятся новые трибуны для зрителей», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что на стадионе «Авангард» устанавливают мобильные скамейки для запасных.

Также в настоящее время идет проектирование ледовой арены и футбольного манежа, которые планируется построить к 2023 году.