РИАМО - 2 ноя. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров в прямом эфире из космоса приняли участие во Всероссийской переписи населения, передает корреспондент РИАМО.

Ранее экипаж на орбите заполнял бумажные листы переписи. Теперь они отвечали на вопросы переписчика, которая заносила их ответы в свой планшет. Трансляции из Центра управления полетами вели в конференц-зале Росстата. Перепись провела замначальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова.

Космонавты по очереди ответили на вопросы переписчика.

«Спасибо большое за участие в переписи населения. Благодарю вас! Желаю успешного полета!» - заключила Шевердова по окончании переписи.

Космонавты призвали россиян принять участие в переписи.

«Призываем жителей нашей страны тоже найти немного времени и вписать свое имя в историю современной России. Тем более сейчас необязательно ждать переписчика или куда-то идти. Благодаря современным технологиям вы можете пройти опрос в онлайн-формате на портале госуслуг», - отметил Дубров.

Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.