РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 ноя. Более 4 тыс. заявок поступило в ЕДС Королева за прошедшую неделю, сообщается на странице службы в Instagram.

В Королеве с 25 октября по 1 ноября от жителей поступило 4 002 звонков, оформлено более 6 тыс. заявок, закрыто 5 520. Около тысячи заявок касались работы сантехнического оборудования, более 800 обращений были относительно санитарного содержания, столько же заявок касались жилого фонда. Также жители высказывали претензии по организации работы и электроснабжению.

ЕДС работает круглосуточно без праздников и выходных.

Для отправки заявок в сфере ЖКХ и благоустройства города можно скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.

Также можно оставить обращение по телефону: 8(499)929-99-99 или через портал www.eds-korolev.ru.