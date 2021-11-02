РИАМО - 2 ноя. Во вторник на Новодевичье кладбище, где состоится церемония прощания, доставили гроб с телом знаменитого диктора и телеведущего Игоря Кириллова, передает корреспондент РИАМО.

Черный автомобиль с телом подъехал на площадь Новодевичьего кладбища. Десятки людей - друзей, знакомых, родственников и поклонников Кириллова - пришли на церемонию прощания. Они стоят с букетами гвоздик и роз в ожидании начала церемонии.

На кладбище звучит траурная музыка. Гости молча встречают появление автомобиля с телом, ждут возможности, чтобы проститься с кумиром.

Советский и российский радио- и телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Его голос был самым узнаваемым на отечественном телевидении.

Более 20 лет Кириллов вел программу «Время», парады в День Победы на Красной площади в советские годы и наши дни. В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил об успешном полете в космос Юрия Гагарина.

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