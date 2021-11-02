РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Аварийно-диспетчерские службы Подольска будут круглосуточно работать во время ноябрьских праздничных дней, сообщили на сайте администрации округа.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» управляющие компании являются организациями, осуществляющими жилищно-коммунальное обслуживание населения, деятельность которых не может быть приостановлена или ограничена в период нерабочих дней, продолжающихся в Подмосковье по 7 ноября.

Так, 2 и 3 ноября управляющие организации округа будут работать по графику буднего дня, с 4 по 7 ноября работу будут осуществлять аварийно-диспетчерские службы круглосуточно.