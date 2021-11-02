РИАМО - 2 ноя. В интернете появились сообщения, призывающие принять участие в публичных мероприятиях в центре Москвы 4 ноября. Эти мероприятия не были согласованы с властями города, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Организаторы митинга не выполнили процедуру по согласованию публичного массового митинга, а значит он будет несанкционированным. Возможным участникам этого мероприятия сотрудники столичной прокуратуры напоминают о последствиях подобных нарушений.

Ответственность перед законом понесут не только организаторы несанкционированного митинга, но и те, кто придет в нем поучаствовать.

В настоящее время в Москве продолжаются нерабочие дни. До 7 ноября в столице усилены меры, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом.