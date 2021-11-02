РИАМО - 2 ноя. Из бюджета Московской области в 2022 году планируют выделить 63 млрд рублей на развитие дорожно-транспортного комплекса, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
По его словам, на реализацию госпрограммы в 2022 году запланировано 108 млрд рублей.
В планах до 2024 года в регионе построить около 60 новых дорожных объектов, что позволит улучшить транспортную ситуацию в 20 муниципалитетах.
Сейчас в Подмосковье реализуется крупный федеральный проект по строительству трассы М-12 от Москвы до Казани. М-12 пройдет через 6 городских округов: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуевский в обход населенных пунктов.
Жители Московской области смогут быстрее перемещаться между городами. Например, сейчас из балашихинского микрорайона Железнодорожный до Павловского Посада можно добираться 1,5 часа, а по новой дороге путь займет 40 минут. В следующем году будут сданы в эксплуатацию первые участки (порядка 22–24 километров) от Орехово-Зуева до ЦКАД.
Также в регионе реализуется еще один важный проект – строительство Северного обхода Лобни. Новый маршрут свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе. В следующем году откроют первый этап участка длиной 4,7 км. До 2025 года Северный обход собираются расширить до шести полос.
Кроме того, 35 млрд рублей из регионального бюджета решено потратить на пассажирский транспорт и на организацию транспортного обслуживания.
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