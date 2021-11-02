РИАМО - 2 ноя. Из бюджета Московской области в 2022 году планируют выделить 63 млрд рублей на развитие дорожно-транспортного комплекса, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Задач много, в следующем году расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса увеличатся на 30% по сравнению с 2021 годом», - сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

По его словам, на реализацию госпрограммы в 2022 году запланировано 108 млрд рублей.

В планах до 2024 года в регионе построить около 60 новых дорожных объектов, что позволит улучшить транспортную ситуацию в 20 муниципалитетах.

Сейчас в Подмосковье реализуется крупный федеральный проект по строительству трассы М-12 от Москвы до Казани. М-12 пройдет через 6 городских округов: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуевский в обход населенных пунктов.

Жители Московской области смогут быстрее перемещаться между городами. Например, сейчас из балашихинского микрорайона Железнодорожный до Павловского Посада можно добираться 1,5 часа, а по новой дороге путь займет 40 минут. В следующем году будут сданы в эксплуатацию первые участки (порядка 22–24 километров) от Орехово-Зуева до ЦКАД.

Также в регионе реализуется еще один важный проект – строительство Северного обхода Лобни. Новый маршрут свяжет Рогачевское и Дмитровское шоссе. В следующем году откроют первый этап участка длиной 4,7 км. До 2025 года Северный обход собираются расширить до шести полос.

«Что касается ремонта дорог, то здесь в первую очередь учитываются мнения жителей – 25% плана формируется по итогам голосования на портале «Добродел». Так, в этом году свои голоса оставили почти 130 тыс. человек. Благодаря поддержке жителей за четыре года в регионе отремонтировали около 1,7 тысячи дорог протяженностью более 2,3 тыс. км», - сказал Гаджиев.

Кроме того, 35 млрд рублей из регионального бюджета решено потратить на пассажирский транспорт и на организацию транспортного обслуживания.