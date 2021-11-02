РИАМО - 2 ноя. С 25 по 31 октября управляющие компании во дворах городского округа Люберцы опилили и вырубили 25 аварийных деревьев, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Управляющими компаниями регулярно проводятся работы по санитарной опиловке и вырубке аварийных деревьев. На минувшей неделе провели санитарную опиловку 18 и вырубке 7 деревьев», - отметил Ружицкий.

По его словам, было вырублено два дерева, а также опилено восемь. Так, в Октябрьском вырубили одно, опилили два, в Томилине вырубили одно, опилили два, в Малаховке вырубили два, опилили четыре, в Красково вырубили одно дерево, опилили два дерева.