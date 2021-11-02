РИАМО - 2 ноя. Более 63% граждан России уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, процесс идет с опережением графика, заявил заместитель руководителя федеральной службы государственной статистики РФ Павел Смелов.

«У нас прошла уже половина переписи. Мы уже успели переписать более 63% населения, это около 90 млн человек. 20 млн воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале Госуслуг. Все идет по плану», - заявил Смелов.

Он отметил, что по плану к 1 ноября должны были переписать только половину населения. В разных региона ситуация разная, но все успевают.

«Больше всего переписал Чукотский округ, они начали перепись еще в апреле. Далее следуют Тула, Мордовия, Москва», - заключил Смелов.

Ранее он сообщил, что Всероссийскую перепись населения на портале государственных услуг продлили до 14 ноября.