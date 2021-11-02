РИАМО - 2 ноя. С 25 по 31 октября в городском округе Люберцы были очищены 11 остановочных павильонов от граффити и несанкционированной рекламы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По его словам, специалисты очистили и полили проезжие части.

«Также проводились работы по помывке остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений. Очищено 11 остановочных пунктов от граффити и рекламы», - отметил Ружицкий.

За неделю дорожными службами вывезено 63 кубометра смета и 87 кубометров мусора. В работах по содержанию автомобильных дорог было задействовано 88 дорожных рабочих и 36 единиц спецтехники.