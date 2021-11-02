РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. 5 и 6 ноября в Щелковском драматическом театре состоится спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева, сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Действие спектакля-комедии происходит в 1920-х годах, в центре сюжета две молодые супружеские пары, которые вынуждены жить на одной жилплощади.

5 ноября сеанс пройдет в 19:00, 6 ноября - в 18:00. Во время спектакля зрителям необходимо соблюдать масочный режим. Возрастное ограничение 16+. Заказать билеты и узнать все подробности можно по телефонам: 8(926)146-25-06, 8(496)250-11-14.