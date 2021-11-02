РИАМО - 2 ноя. Группу лиц, подозреваемых в похищении человека, задержали сотрудники уголовного розыска Подмосковья совместно с коллегами из Ногинска. Злоумышленников отправили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

«По имеющейся информации, злоумышленники, находясь на территории одного из СНТ в Богородском городскому округе, причинили телесные повреждения 42-летнему гражданину, насильно поместили его в багажник автомобиля и увезли в Москву, где незаконно удерживали в гараже», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

За освобождение похищенного у его родственников потребовали 30 тыс. долларов. В момент передачи денег одного из злоумышленников задержали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии.

«Его сообщнику, находившемуся в момент пресечения противоправной деятельности в другом автомобиле, удалось скрыться. Незамедлительно полицейскими был введен план «Перехват», - пояснила Петрова.

Сообщника задержали на Горьковском шоссе в районе Балашихи.

«Похитителями оказались двое уроженцев Средней Азии 29 и 30 лет, один из которых ранее судимый», - сказала Петрова.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).