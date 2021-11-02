РИАМО - 2 ноя. Возможность пройти Всероссийскую перепись населения на портале государственных услуг теперь доступна до 14 ноября, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Ранее такая возможность была предусмотрена до 8 ноября.

«Мы решили продлить перепись на «Госуслугах» до 14 ноября», - сказал Смелов.

Он отметил, что Всероссийская перепись населения проводится в соответствии с графиком.

Перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Для участия в переписи необходимо ответить на 33 вопроса, которые касаются социально-демографических характеристик гражданина, а также его жилищных условий.

Переписчики приходят к жителям на дом, также граждане могут сами посетить переписной пункт или заполнить анкету в онлайн-формате.

Ответить на вопросы переписи можно на сайте gosuslugi.ru, создав учетную запись и указав данные СНИЛС. После заполнения переписного листа в электронном виде приходит QR-код, который необходимо предъявить переписчику.

Как принять участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году>>