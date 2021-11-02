РИАМО - 2 ноя. Несмотря на густой туман, автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме, однако скоростной режим движения транспорта был снижен, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

Ранее в Московском регионе до 14-15 часов вторника продлили экстренное предупреждение из-за тумана. Видимость ухудшится до 200-700 м.

В «Мострансавто» были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения: заблаговременно произведена проверка работоспособности задних противотуманных фонарей и передних противотуманных фар на всех автобусах.

При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, дистанции и бокового интервала, использовании габаритных огней или противотуманных фар для обозначения транспортного средства и т. д.

Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.