РИАМО - 2 ноя. Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что витамин D не только повышает иммунитет, но и хорошо сказывается на женском здоровье, сообщает «Вечерняя Москва».

«Витамин D — это очень многоплановый, активный препарат, который, попадая в организм, действует на различные органы и системы в процессе формирования женского организма. Он просто необходим, чтобы росли кости, хрящи, был нормальный рост. А в дальнейшем он в основном играет роль иммунокорректора», - сказала Ерофеева.

Она уточнила, что принимать этот витамин должны не только беременные. Однако дозировку должен подобрать врач.

«Витамин D также улучшает самочувствие, настроение, снижает боли при менструации», — добавила Ерофеева.