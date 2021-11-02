РИАМО - 2 ноя. Москву и область с вечера 1 ноября накрыл густой туман. Он не связан с внешними факторами, а является естественным метеорологическим явлением, которое произошло из-за радиационного выхолаживания, то есть из-за выхолаживания подстилающей поверхности при отсутствии облаков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Местным жителям напомнили, что это природное явление является вполне обычным для столичного региона. Каждый год в столице и области могут наблюдаться от 2 до 9 туманных дней.

При этом минувшей ночью видимость в регионе уменьшилась до 100 м, а местами до 20 м.

С 10 часов туман начал рассеиваться. По последним данным, в аэропортах столичного региона было отменено более 200 рейсов. Также из-за тумана был продлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее синоптик сообщал, что аномально теплая погода сохранится до пятницы. В пятницу воздух прогреется до +13 градусов.

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