РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. С 4 по 7 ноября проведут масштабные работы по переводу станции Железнодорожная будущего МЦД-4 на микропроцессорную систему управления движением (МПЦ), всего планируется перевести на МПЦ 56 стрелочных переводов и более 40 светофоров, сообщает пресс-служба МЖД.

Одновременно будет произведена замена автоматики на 3 пути участка Реутово-Железнодорожная протяженностью 8 км, что позволит обеспечить управление интервальным движением, а также увеличить пропускную способность. В работах будет задействовано 160 человек.

Технологические «окна» назначены с 21:45 до 05:45. На период работ внесены корректировки в расписание поездов, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

«Надежность работы МПЦ поддерживается современным программным обеспечением, которое обладает дублирующей функцией. В результате эффективность работы железнодорожной автоматики повышается в несколько раз. Кроме того, цифровая система позволит оперативно переключать движение в период развития инфраструктуры на станции Железнодорожная и строительства новой станции Ольгино», - говорится в сообщении.

По словам начальника МЖД Михаила Глазкова, в настоящее время на 71 станции в Мосузле управление движением поездов осуществляется с помощью цифровой системы, в том числе на некоторых станциях Большого кольца МЖД. В перспективе все станции МЦД будут подключены к МПЦ.

Ранее на участке Реутово-Железнодорожная был уложен 4 главный путь, переложено более 25 стрелочных переводов на новые координаты. На станции Железнодорожная возведены две новые платформы, построен новый пост МПЦ.

На Горьковском направлении МЖД на «цифру» уже переведены станции Нижегородская, Реутово, Стройка, Балашиха и Кусково. На Киевском направлении интеллектуальной системой управления движением до 2024 года планируется оснастить станции Апрелевка, Москва-Киевская Сортировочная, Толстопальцево, Внуково, Лесной городок и Очаково.

Железнодорожная входит в число станций с самым большим пассажиропотоком на МЖД. В рамках проекта МЦД в ходе реконструкции пассажирской инфраструктуры здесь будут возведены 4 новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5200 кв. м, оборудованный 15 эскалаторами и 7 лифтами для маломобильных граждан. Он обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет между собой улицы Пролетарская и Октябрьская.