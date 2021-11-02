РИАМО - 2 ноя. Во вторник на Новодевичьем кладбище собираются поклонники и знакомые знаменитого диктора и телеведущего Игоря Кириллова, чтобы принять участие в церемонии прощания, передает корреспондент РИАМО.

На площади установлены навесы, выставлены цветы и венки у места, где будет установлен гроб с телом Кириллова. Гости занимают места в ожидании начала церемонии. Десятки людей ожидают возможности, чтобы проститься с кумиром.

Советский и российский радио- и телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Более 20 лет он вел программу «Время», вел парады в День Победы на Красной площади в советские годы и наши дни. В апреле 1961 года Кириллов сообщил об успешном полете в космос Юрия Гагарина.

С конца 1970-х легендарный диктор также некоторое время выступал с новогодним обращением к жителям страны вместо первых лиц. Он был самым узнаваемым голосом телевидения.