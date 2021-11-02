РИАМО - 2 ноя. За октябрь пассажиры столичного метро, наземного и железнодорожного транспорта более 50 тыс. раз нарушили масочный режим. Штраф за такое нарушение составляет 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

«В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы», - рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Мониторинг соблюдения мер профилактики коронавируса осуществляется ежедневно. На маршрутах проверку проводят не менее 1,5 тыс. контролеров – проверки усилили на время нерабочих дней.

В сентябре сотрудники учреждения зарегистрировали 40 тыс. нарушений масочного режима в транспорте.

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