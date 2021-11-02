РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Депутат Подольска Олег Паскарь призвал горожан принять участие в конкурсе «Помним», посвященном 80-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой, сообщается на странице Паскаря в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие могут все желающие в возрасте от 6 до 17 лет. Для этого достаточно отправить на сайт помним.50 свои творческие работы – сочинение или рисунок до 26 ноября. Подведение итогов состоится 5 декабря.

В каждом подмосковном городе будут определены 3 победителя в каждой из номинаций. Всего 360 победителей. Их ждут супер-подарки: за первое место портативная колонка «Яндекс Станция Мини»; второе место - беспроводная колонка JBL; третье - портативное зарядное устройство.