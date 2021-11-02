РИАМО - 2 ноя. За минувшие сутки в столичные медучреждения доставили 1568 человек с коронавирусной инфекцией. На аппаратах ИВЛ находятся 767 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

Всего за сутки в городе выявили 5736 новых случаев заражения Covid-19, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 830 230 случаев заболевания.

В городе выздоровели еще 6359 Covid-пациентов, всего болезнь победили 1 605 363 человека. За сутки в Москве скончались 98 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее количество жертв пандемии составляет 31 536 человек.

Сделать прививку от коронавируса в Москве можно в поликлинике или выездном пункте вакцинации. С 28 октября по 7 ноября в городе объявлены нерабочие дни. Это мера позволит снизить заболеваемость Covid-19.

Самолечение при инфицировании коронавирусом медики называют катастрофой - это грозит серьезными осложнениями и может привести к тяжелому постковидному синдрому. Для сделавших прививку маловероятно заражение коронавирусом, но если он все-таки проникнет в организм, то заболевание пройдет в облегченной форме.

Всего в России выявлено 8 593 200 случаев инфицирования коронавирусом. Победить болезнь смог 7 412 631 человек, умер 240 871 Covid-пациент.

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