РИАМО - 2 ноя. В Московской области коронавирус победили еще 3454 пациента. За все время пандемии число выздоровевших составило 453 565 человек, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

Также за сутки в регионе выявили 2893 новых случая заражения. Скончались 49 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии в области зарегистрировали 524 254 случая инфицирования, жертвами инфекции за это время стали 8855 человек.

В регионе продолжаются нерабочие дни. В области разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Школьники находятся на каникулах.

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