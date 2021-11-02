РИАМО - 2 ноя. За последние сутки в Московской области выявили 2893 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 524 254 случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В регионе продолжаются нерабочие дни. В области разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Школьники находятся на каникулах.
Ранее врач сообщил, что в период эпидканикул удобно привиться от коронавируса. Если последует реакция на прививку, то можно будет отлежаться дома.
Вакцинацию от коронавируса в Московской области можно пройти в городских поликлиниках и мобильных пунктах.
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