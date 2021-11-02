РИАМО - 2 ноя. Количество жертв коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 1178 человек и достигло 240 871, сообщает оперштаб.

Таким образом, в России вновь обновлен антирекорд по смертности. Предыдущий антирекорд по суточной смертности пациентов с коронавирусом в стране составлял 1163 человека.

За сутки в РФ выявили 39 008 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заболевания достигло 8 593 200. Число выздоровевших увеличилось на 30 905 человек и сейчас составляет 7 412 631.

Самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Заболевают лишь 2-5% от числа привитых. Самолечение при коронавирусной инфекции может привести к серьезным осложнениям.

Медики считают, что отказ от вакцинации - нелогичное и безответственное решение, из-за которого страдают окружающие, в том числе старшее поколение и дети.

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