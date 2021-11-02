РИАМО - 2 ноя. За минувшие сутки в России подтвердилось 39 008 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии в стране зафиксировали 8 593 200 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что в последние недели число заражений коронавирусом в стране выросло на 18%. Победить пандемию позволит только коллективный иммунитет, достичь которого поможет массовая вакцинация от Covid-19.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в ближайшее время начнется использование препаратов для лечения коронавирусной инфекции, однако самым лучшим способом защиты остается прививка.

В целом глава государства оценивает текущую ситуацию с Covid-19 в России как очень сложную.

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