РИАМО - 2 ноя. В Москве за сутки умерли 98 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии жертвами заболевания в городе стали 31 536 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в городе выявили 5736 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 830 230 таких случаев.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили эпидканикулы, однако сделать прививку от Covid-19 можно и в нерабочие дни. Ранее еще один пункт вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус открылся на ВДНХ, он работает ежедневно с 09:00 до 21:00 по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 227.

Уже более 300 тыс. привившихся от коронавируса москвичей старше 65 лет получили подарочную коробку «С заботой о здоровье». Ее выдают тем, кто ввел первый компонент вакцины в период с 23 июня, а после вакцинировался вторым компонентом.

Находящимся на домашнем режиме москвичам старшего возраста помогают добровольцы. Они оказывают помощь с доставкой продуктов и лекарств. На сегодняшний день к числу добровольцев присоединились более 2,5 тыс. человек. Помощь предоставляется в рамках акции #МыВместе, которая стартовала 28 марта прошлого года. С этого момента добровольцы выполнили свыше 48 тыс. заявок граждан. В Москве акцию курирует «Мосволонтер».

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Елена Голухова назвала отказ от прививки против коронавируса нелогичным. Более того, противники вакцинации ставят под угрозу жизнь окружающих.

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