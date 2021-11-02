РИАМО - 2 ноя. За прошедшие сутки в Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в городе зафиксировано 1 830 230 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Столичное управление Роспотребнадзора за минувшую неделю выявило нарушения профилактических мер против Covid-19 на 118 объектах. В их числе магазины, кафе, салоны красоты и другие.

В Москве усилен контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте. На маршрутах работают 1,5 тыс. контролеров, они проверяют соблюдение масочного режима. Штраф за отсутствие индивидуального средства защиты составляет 5 тыс. рублей.

В целях снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября в Москве объявили эпидканикулы.

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