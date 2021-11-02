РИАМО - 2 ноя. В столичном районе Москворечье-Сабурово построят православный храмовый комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Для этой цели городская Градостроительно-земельная комиссия разрешила предоставить РПЦ земельный участок во 2-м Котляковском переулке.

«Земельный участок площадью 0,34 га предоставлен финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви сроком на 9 лет для проектирования и строительства православного храмового комплекса», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Суммарная поэтажная площадь комплекса может составить около 8540 кв. м.