РИАМО - 2 ноя. Из-за массовых задержек и отмен рейсов в аэропортах Московского региона из-за тумана пассажирам напомнили об их правах в случае задержки полета. Так, они могут отказаться от полета и вернуть деньги за билет или обратиться за компенсацией морального вреда, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Из-за густого тумана, окутавшего Подмосковье и столицу, в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский отменили и задержали 215 рейсов.

Задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в полете.

При задержке рейса пассажир может отказаться от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся невозвратным.

Также пассажир имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого нужно обратиться к перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса.

А еще пассажир может взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, установленную соответствующими международными договорами РФ.

Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг – бесплатного хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет, а также обеспечение напитками и горячим питанием. Если задержка длительная, то пассажиру должны предоставить гостиницу.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>