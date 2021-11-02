РИАМО - 2 ноя. С начала 2021 года сотрудники Московской областной таможни выявили около 400 кг наркотических средств и более 14 т незаконно ввезенных психотропных и сильнодействующих веществ и прекурсоров, сообщили РИАМО в пресс-службе таможни.

Кроме того, сотрудники таможни изъяли 6 тонн контрафактных детских игрушек, а также лекарственных средств без маркировки на сумму более полмиллиона рублей.

Сотрудники Московской областной таможни чаще всего выявляют нарушения, связанные с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета помещения товаров или с недекларированием по установленной форме товаров, которые подлежат таможенному декларированию.

Чаще всего выявляется контрафакт именно очень известных брендов, когда нарушитель не хочет платить лицензионные платежи за товарный знак, а намерен продавать товар как оригинал и обманывать покупателей. Подделывают в основном те товары, которые пользуются большим спросом на рынке. Например, игрушки для детей - 80% дел в Московской областной таможне связанно именно с ними.

Поддельные и контрабандные товары после изъятия уничтожаются.