РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. Депутат Госдумы Александр Толмачев совместно с молодогвардейцами оказал помощь щелковским пенсионерам, нуждавшихся в доставке продуктов и медикаментов, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Уже больше года работают волонтерские штабы «Молодой Гвардии», которые были созданы в период обострения эпидемиологической обстановки и введения ограничений с целью оказания помощи жителям, которым тяжело ходить в магазин или аптеки. Пенсионеры Ольга Литвинова и Вера Угрюмова обратились в местный волонтерский центр «Молодой Гвардии» с заявками по доставке продуктов и лекарств. Обращения взял в работу депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

«Видим, что за последние дни показатели выявленных случаев заболевания коронавирусом начали расти как по России, так и в Московской области. А объявленные нерабочие дни и ограничения требуют от волонтеров собранности и неравнодушия. Эти качества и показывают ребята по всему Подмосковью: активисты «Молодой Гвардии» участвуют в раздаче средств индивидуальной защиты, помогают в доставке продуктов, информируют жителей о важности ношения масок и вакцинации. Сам тоже участвую в работе волонтерских центров на территориях, чтобы помочь жителям», — сказал Толмачев.

Для Веры Угрюмовой руководитель «Молодой Гвардии» Московской области доставил лекарства из аптеки по рецепту врача, а для Ольги Литвиновой приобрел продукты и медикаменты.

Для приема заявок в Московской области работают горячие линии «Мы вместе»: 8(800)200-34-11. «Мы рядом»: 8(800)201-91-21. В Щелкове заявку можно оставить в волонтерском центре по номеру: 8(496)566-19-54.