РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 ноя. Депутат Госдумы Александр Толмачев совместно с молодогвардейцами оказал помощь щелковским пенсионерам, нуждавшихся в доставке продуктов и медикаментов, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».
Уже больше года работают волонтерские штабы «Молодой Гвардии», которые были созданы в период обострения эпидемиологической обстановки и введения ограничений с целью оказания помощи жителям, которым тяжело ходить в магазин или аптеки. Пенсионеры Ольга Литвинова и Вера Угрюмова обратились в местный волонтерский центр «Молодой Гвардии» с заявками по доставке продуктов и лекарств. Обращения взял в работу депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.
Для Веры Угрюмовой руководитель «Молодой Гвардии» Московской области доставил лекарства из аптеки по рецепту врача, а для Ольги Литвиновой приобрел продукты и медикаменты.
Для приема заявок в Московской области работают горячие линии «Мы вместе»: 8(800)200-34-11. «Мы рядом»: 8(800)201-91-21. В Щелкове заявку можно оставить в волонтерском центре по номеру: 8(496)566-19-54.
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