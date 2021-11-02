РИАМО - 2 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Дорожной улице, согласно которым здесь построят трамвайное депо, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В составе депо появятся кафе, гаражи, автомойки, коммунальные и другие инфраструктурные объекты. Суммарная поэтажная площадь депо может составить около 108 тыс. кв. м. Финансирование строительства обеспечат за счет средств городской адресной инвестпрограммы.

Сейчас на рассматриваемой территории площадью 10,85 га находятся производственные помещения.